Врач объяснила, действительно ли киноа полезнее гречки

Врач Гузман: крупа киноа не обладает уникальными для здоровья свойствами
Заменять привычную гречку более дорогостоящей крупой киноа нет необходимости — оба варианта полезны в качестве гарнира. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«На самом деле сравнивать киноа и гречку как конкурентов неправильно. И киноа и гречка не содержат глютен. Белка и клетчатки в киноа незначительно выше. Киноа богата магнием, железом и цинком, а гречка — железом и рутином. По переносимости желудком гречка — одна из лучших, киноа может вызвать газообразование. Как итог, киноа действительно выигрывает по аминокислотному составу белка, а гречка — по привычности, доступности и хорошей переносимости. С точки зрения рационального питания нет необходимости заменять гречку киноа», — сказала Гузман.

По мнению врача, киноа — это не «еда будущего», а просто еще один полезный вариант гарнира, который расширяет пищевое разнообразие.

«Это качественная псевдозерновая культура с хорошим питательным составом, которая может разнообразить питание и стать альтернативой привычным крупам. Однако по влиянию на здоровье киноа не обладает уникальными свойствами, которых нельзя получить из других цельнозерновых продуктов. Гречка, овсянка, перловка, булгур и киноа одинаково могут входить в здоровый рацион», — заключила Гузман.

