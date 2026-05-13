В России признали незаконным повышение тарифов за воду «задним числом»

Федеральное антимонопольное ведомство (ФАС) России сочло незаконным применение превышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Калининградское УФАС РФ признало, что местное предприятие «Водоканал» нарушило антимонопольное законодательство из-за того, что оно производило перерасчет платы за холодную воду и начисляло повышенный тариф за уже прошедшие расчетные периоды. «Водоканал» обратился в суд, однако в инстанции подтвердили законность решения ведомства и назначенный предприятию штраф в размере 6,9 млн рублей.

10 февраля ведомство начало запланированные проверки экономической аргумнетированности коммунальных тарифов (ЖКХ) в шести регионах России. Проверка осуществляется на фоне появившейся информации о возможном увеличении стоимости услуг после повышения НДС.

В ФАС России напомнили, что с 1 января текущего года базовая ставка налога увеличилась на 2 процентных пункта, что должно было привести к росту стоимости коммунальных услуг в среднем на 1,7%. При этом ведомство фиксирует обращения российских граждан и сообщения в СМИ о более значительном росте платежей.

