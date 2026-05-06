У популярной крупы выявили противораковое свойство

F&F: соединения оболочки киноа могут подавлять развитие рака кишечника
Соединения, содержащиеся в оболочке киноа, могут подавлять развитие колоректального рака и одновременно усиливать противоопухолевый иммунный ответ. К такому выводу пришли исследователи из китайской лаборатории химической биологии и молекулярной инженерии. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Объектом исследования стали тритерпеноиды — природные вещества, содержащиеся в отрубях киноа. В экспериментах in vitro и на животных они продемонстрировали выраженную противоопухолевую активность, при этом не вызывая токсических изменений в основных органах.

Анализ показал, что тритерпеноиды запускают накопление активных форм кислорода внутри опухолевых клеток. Это приводит к нарушению работы митохондрий и активации каспаз — ферментов, запускающих апоптоз, то есть запрограммированную гибель клеток. В результате рост опухоли подавляется за счет прямого разрушения раковых клеток.

Одновременно соединения воздействуют на иммунную систему. Они активируют стресс эндоплазматического ретикулума и переводят гибель опухолевых клеток в иммуногенную форму. Этот процесс сопровождается высвобождением сигнальных молекул, включая АТФ и белок HMGB1, что усиливает распознавание опухоли иммунной системой.

В результате наблюдалось созревание дендритных клеток и усиленная инфильтрация опухоли CD8+ Т-лимфоцитами — ключевыми клетками, отвечающими за уничтожение раковых клеток. Такой «вакциноподобный» эффект повышает эффективность иммунного ответа против опухоли.

Авторы подчеркивают, что выявлен двойной механизм действия: прямое уничтожение раковых клеток и одновременная активация иммунитета. По их мнению, тритерпеноиды из киноа могут рассматриваться как перспективный функциональный компонент для профилактики и вспомогательной терапии колоректального рака, однако эти результаты требуют подтверждения в клинических исследованиях.

