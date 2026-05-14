Во Франции двухлетняя девочка вернулась из детского сада пьяной

Во Франции двухлетняя девочка вернулась из детского сада пьяной, пишет Le Figaro.

Прокуратура города Сенлис возбудила предварительное расследование после того, как двухгодовалая девочка поступила в больницу с тяжелым алкогольным опьянением. Как рассказали родители, они привели ребенка в сад утром. Днем сотрудники вызвали их, сообщив, что девочка «не перестает падать»

В больнице врачи зафиксировали уровень алкоголя в крови 2,14 грамма на литр. Медики заключили, что ребенок был «мертвецки пьян».

Сразу после госпитализации ребенка детский сад временно закрыли. При этом власти подчеркнули, что проведенные проверки с участием службы защиты матери и ребенка «на сегодняшний день не выявили ни одного элемента злого умысла или плохого обращения со стороны специалистов». Также отмечается, что «ребенок сегодня чувствует себя хорошо».

Ранее двухлетняя девочка лишилась пальца в детском саду при загадочных обстоятельствах.

 
