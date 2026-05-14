Le Figaro: во Франции 2-летняя девочка попала из сада в больницу в пьяном виде

Во Франции двухлетняя девочка вернулась из детского сада пьяной, пишет Le Figaro.

Прокуратура города Сенлис возбудила предварительное расследование после того, как двухгодовалая девочка поступила в больницу с тяжелым алкогольным опьянением. Как рассказали родители, они привели ребенка в сад утром. Днем сотрудники вызвали их, сообщив, что девочка «не перестает падать»

В больнице врачи зафиксировали уровень алкоголя в крови 2,14 грамма на литр. Медики заключили, что ребенок был «мертвецки пьян».

Сразу после госпитализации ребенка детский сад временно закрыли. При этом власти подчеркнули, что проведенные проверки с участием службы защиты матери и ребенка «на сегодняшний день не выявили ни одного элемента злого умысла или плохого обращения со стороны специалистов». Также отмечается, что «ребенок сегодня чувствует себя хорошо».

Ранее двухлетняя девочка лишилась пальца в детском саду при загадочных обстоятельствах.