Двухлетняя девочка лишилась пальца в детском саду при загадочных обстоятельствах

В Махачкале двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге в детском саду № 22, сообщает «Осторожно, Media» со ссылкой на дагестанские СМИ.

Несчастный случай произошел 8 мая. Утром семья отвела в детсад здорового ребенка, а около 14:00, когда отец забирал дочь, она пожаловалась на боль в ноге, после чего у нее из колготок выпал фрагмент пальца. Срочно доставив ее в больницу, родители узнали, что ткани не подлежат восстановлению, так как время упущено.

В дошкольном учреждении, где в тот день велись ремотные работы, не вызвали скорую, а также не сообщили родителям о происшествии, воспитатели лишь вернули девочку в чужой обуви и с другой сумкой. Как именно пострадавшая лишилась пальца, не уточняется. По оценке врачей, он был травмирован за несколько часов до возвращения из сада.

Дедушка потерпевшей заявил, что у внучки осталась психологическая травма. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оставлении в опасности. Две воспитательницы помещены в СИЗО, няня предстанет перед судом уже сегодня. Семья требует тщательного и прозрачного расследования, чтобы виновные не избежали ответственности.

