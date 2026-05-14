Россияне вошли в топ самых криминальных иностранцев на Пхукете

Россияне заняли второе место после граждан Мьянмы в рейтинге иностранцев-преступников на Пхукете, начиная с 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тайские власти возбудили 269 уголовных дел в отношении россиян. Такие данные местная полиция представила премьер-министру Таиланда, утверждает Telegram-канал.

«Baza» также опубликовала письма российских заключенных, отбывающих наказание в тайских тюрьмах. Один из них сообщил, что в камерах одновременно находится от 40 до 45 человек. Спать приходится прямо на бетонном полу. Матрасы и подушки добывают через подпольный рынок — расплачиваются сигаретами и дешевой лапшой. Тюремная столовая кормит в основном рисом с подозрительной подливкой. Из-за скудного рациона у многих россиян начались проблемы с желудком и постоянные боли, делятся заключенные.

Один из заключенных отметил, что знание английского языка становится для многих иностранцев настоящим спасением. Это помогает интернациональным группам осужденных держаться вместе, обедать, общаться, читать Библию и иногда заниматься спортом.

До этого учитель из Благовещенска, работавший в одной из тайских школ, оказался в местной тюрьме после того, как дважды опоздал на работу. В 2022 году мужчина устроился преподавателем английского и физкультуры. За два опоздания его уволили и аннулировали рабочую визу. Попытка выехать в соседнюю страну для получения нового миграционного штампа обернулась задержанием — на тот момент у мужчины не было действующего разрешения на пребывание, его отправили в иммиграционную тюрьму.

Ранее в Паттайе задержали россиянку за работу косметологом без лицензии.