Россиянке в Таиланде грозит тюрьма за незаконную работу косметологом

В Паттайе задержали россиянку за работу косметологом без лицензии

Россиянку задержали в курортном городе Паттайя за незаконное оказание косметологических услуг. Об этом сообщила иммиграционная полиция Таиланда.

По данным ведомства, сотрудники иммиграционной полиции провинции Чонбури проверили жалобу, связанную с «трудоустройством иностранных граждан». 10 марта они осмотрели комнату в районе Банг Ламунг в провинции Чонбури и задержали 34-летнюю гражданку России Анастасию Тыльцеву.

Как уточнили в полиции, женщина представлялась специалистом по косметологическим услугам, однако у нее не оказалось разрешения на работу и лицензии на ведение медицинской деятельности.

Россиянке предъявили обвинения в трудовой деятельности без разрешения на работу и в оказании медицинских услуг без лицензии.

Согласно законодательству Таиланда, иностранцам за нарушение трудовых правил может грозить штраф до 100 тыс. батов ($3,2 тыс.), лишение свободы на срок до пяти лет, а также депортация. Для работы в королевстве иностранные граждане должны оформить соответствующую визу и разрешение на трудовую деятельность.

