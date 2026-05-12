Ученые предупредили о риске супер Эль-Ниньо в ближайшие месяцы

Мировому климату грозит Эль-Ниньо, который люди могут не пережить

Климатологи допускают, что в ближайшие месяцы Землю может ожидать одно из наиболее сильных проявлений Эль-Ниньо в XXI веке. Об этом сообщил портал New-Science.ru.

Специалисты рассматривают вероятность так называемого «супер-Эль-Ниньо» — события, способного спровоцировать экстремально высокие температурные показатели, рекордные по высоте волны жары, масштабные наводнения и заметные отклонения в погоде в разных частях мира.

По данным, которые приводятся в материале, вероятность возвращения Эль-Ниньо к июню оценивается примерно в 70%. Если это произойдет, явление может оказаться одним из самых интенсивных за время наблюдений. Уточняется, что обычно Эль-Ниньо приводит к потеплению в ряде регионов: в Австралии, Африке, Индии и в некоторых районах Латинской Америки.

Причину явления авторы связывают с потеплением поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана: накопленное тепло смещается на восток и затем перераспределяется в атмосфере, из-за чего меняются привычные климатические процессы.

