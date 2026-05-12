Врач рассказала, чем лучше заменить коровье молоко

Врач Гузман: соевый напиток — лучшая альтернатива коровьему молоку
Обогащенный кальцием и витамином D соевый напиток может подойти в качестве альтернативы людям с непереносимостью лактозы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Большинство взрослых людей хорошо переносит молочные продукты, и при отсутствии медицинских противопоказаний их исключение из рациона не требуется. Молоко и молочные продукты остаются важными источниками питательных веществ: полноценного белка с высокой биодоступностью; кальция, хорошо усваиваемого благодаря сочетанию с лактозой и молочными белками; витамина B12, необходимого для кроветворения и работы нервной системы; йода; фосфора, участвующего в обмене веществ и здоровье костной ткани. Особенно значение молочных продуктов высоко в периоды активного роста — у детей и подростков, когда формируется костная масса, а также у людей с повышенным риском остеопороза (женщины после менопаузы, пожилые люди, пациенты с дефицитом кальция и витамина D), — пояснила Гузман.

Если же коровье молоко плохо переносится организмом, его можно заменить растительной альтернативой. В частности, соевым, овсяным, миндальным или кокосовым напитком. Нутрициолог подчеркнула: это не эквивалент молока по питательной ценности, а отдельная категория продуктов.

«С позиции нутрициологии именно соевый напиток считается наиболее близкой растительной альтернативой коровьему молоку. Он содержит сопоставимое количество белка; имеет полноценный аминокислотный профиль среди растительных напитков; при обогащении кальцием и витамином D может использоваться как основная растительная альтернатива молоку в рационе. Овсяный напиток — мягкий вкус, хорошо переносится ЖКТ, но содержит мало белка. Миндальный напиток — низкокалорийный, чаще выполняет роль напитка, а не значимого источника питательных веществ. Кокосовый напиток — содержит больше насыщенных жиров, практически не является источником белка и не может рассматриваться как полноценная замена молоку», — заявила Гузман.

Врач рекомендовала обращать внимание на напитки, обогащенные кальцием; с добавлением витамина D (и желательно витамина B12); без добавленного сахара.

«Главный принцип: замена молока должна обеспечивать сопоставимое поступление ключевых нутриентов, а не только исключать сам продукт», — заключила Гузман.

Ранее нутрициолог объяснила, кому нельзя пить коровье молоко.

 
