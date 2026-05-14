Силовики пресекли работу мошеннического кол-центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики пресекли работу кол-центра, через который мошенники ежедневно совершали более 3 тыс. звонков гражданам России, и задержали подозреваемого в организации его работы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, с середины 2025 года злоумышленник под руководством иностранных кураторов организовывал приобретение и активацию сим-карт российских операторов связи, а затем передавал доступ к ним для использования в криминальных схемах. Для конспирации мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил договоры с операторами и использовал анонимные интернет-ресурсы.

«Предварительно установлено, что фигурант приобрел и активировал более 26 тысяч сим-карт», — сообщила Волк.

Отмечается, что каждые сутки регистрировалось около ста аккаунтов в различных мессенджерах и соцсетях. За каждый из них предприниматель получал вознаграждение в криптовалюте.

При обыске у него изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также 21 сим-бокс и другое оборудование. Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» и 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».

До этого в Забайкалье ликвидировали канал украинских кол-центров, лишивших россиян 30 млн рублей.

Ранее власти Мьянмы уничтожили колл-центр, куда забирали в рабство россиянок.