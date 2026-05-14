Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Силовики пресекли работу мошеннического кол-центра в Петербурге

В Петербурге задержали организатора мошеннического кол-центра
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге силовики пресекли работу кол-центра, через который мошенники ежедневно совершали более 3 тыс. звонков гражданам России, и задержали подозреваемого в организации его работы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, с середины 2025 года злоумышленник под руководством иностранных кураторов организовывал приобретение и активацию сим-карт российских операторов связи, а затем передавал доступ к ним для использования в криминальных схемах. Для конспирации мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил договоры с операторами и использовал анонимные интернет-ресурсы.

«Предварительно установлено, что фигурант приобрел и активировал более 26 тысяч сим-карт», — сообщила Волк.

Отмечается, что каждые сутки регистрировалось около ста аккаунтов в различных мессенджерах и соцсетях. За каждый из них предприниматель получал вознаграждение в криптовалюте.

При обыске у него изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также 21 сим-бокс и другое оборудование. Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» и 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».

До этого в Забайкалье ликвидировали канал украинских кол-центров, лишивших россиян 30 млн рублей.

Ранее власти Мьянмы уничтожили колл-центр, куда забирали в рабство россиянок.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!