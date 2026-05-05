В Забайкалье ликвидировали канал украинских кол-центров, лишивших россиян 30 млн рублей

В Забайкальском крае ликвидировали канал украинских кол-центров, из-за которых россияне лишились более 30 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона.

Отмечается, что совместную операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД РФ по Забайкальскому краю.

«Выявлено и пресечено функционирование теневого телекоммуникационного оборудования, которое использовалось украинскими колл-центрами для совершения дистанционного мошенничества против граждан России... Общий финансовый ущерб превысил 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленники совершили более 30 случаев мошенничества. В обычных квартирах в Чите и Краснокаменске задержанные устанавливали сим-боксы, с помощью которых украинские мошенники могли звонить россиянам с подставных местных номеров телефонов. Звонок шел из-за границы, но на экране жертвы мошенников высвечивался привычный код родного региона.

Организаторы мошеннической схемы задержаны, проводятся необходимые следственные действия.

21 апреля ФСБ РФ показала кадры задержания администраторов сим-боксов в Ярославской области, которые помогали украинским мошенникам обманывать россиян и организовывать диверсии.

На записи запечатлено, как силовики приходят в три квартиры и задерживают людей в каждой из них. При этом дверь от одной из квартир специалистам пришлось взломать.

Злоумышленники не оказывали сопротивления сотрудникам ФСБ, но один из них пытался оправдаться. Он объяснил наличие в квартире сим-бокса тем, что «живет и работает» дома.

Ранее было раскрыто количество мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины.

 
