Россиянам рассказали о неожиданной пользе весенних трав

Весна считается лучшим временем года для сбора целебных трав, из которых можно готовить настои, напитки, добавки к пище и средства для ухода за кожей и волосами. Такие весенние сборы могут стать настоящим кладезем витаминов и целебных веществ, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Одним из самых распространенных и простых способов потребления трав является приготовление чая. Свежие травы придают напиткам аромат и насыщенность, при этом заваривание не лишает их полезных свойств, отмечают специалисты. Так, например, свежая мята и липа идеальны как для горячего, так и для холодного чая – они делают из обычного чая напиток, укрепляющий иммунитет и снимающий стресс.

Также молодые травы часто добавляют в салаты – для этого, к примеру, подходят зеленая крапива, свежие побеги зверобоя. Кроме того, эксперты рекомендуют готовить с травами настои, отвары. Для этого их в свежем или сухом виде следует залить кипятком, а затем употреблять в течение дня.

Из трав готовят домашние средства для ухода за кожей и волосами – в частности, для этого подходят крапива, мята, которые применяют как ополаскиватель для укрепления волос, а также желают маски на лицо. Настои цветков липы или ромашки используют в качестве косметических средств для борьбы с воспалениями на коже.

В числе распространенных трав, которые подходят для сбора весной, специалисты выделяют валериану (хорошо снимает стресс и укрепляет сон), крапиву (идеально подходит для уходовых средств), мать-и-мачеху (используется для приготовления витаминных настоев), а также одуванчики, лопухи и другие травы.

До этого эксперты рассказали, что лопух является распространенным сырьем для изготовления сока и отваров, обладающих многими полезными свойствами. В соке лопуха много витаминов A, C, E и минералов – железа и кальция. За счет этого он успокаивает кожу при воспалениях, раздражениях, помогает заживлять мелкие порезы и ранки. Кроме того, этот напиток используют для лечения акне и псориаза.

