Россиянам объяснили, почему здоровье начинает разрушаться после 30 лет

Врач Макаров: тревожность может вызвать проблемы со здоровьем после 30 лет

Многие сталкиваются с проблемами со здоровьем после 30 лет из-за хронической усталости, тревожности, бессонницы и ряда других проблем. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Дмитрий Макаров.

По словам специалиста, люди среднего возраста часто сталкиваются с головными болями, которые возникают в конце рабочего дня после многочасовой работы за компьютером. Также пациенты нередко жалуются на мигрени с пульсаций, тошноту и боязнь света, которые может вызвать регулярный недосып, стресс и даже обезвоживание.

Врач подчеркнул, что синдром хронической усталости развивается после 30 лет, если организму не удается полноценно отдохнуть на протяжении нескольких месяцев. Другой распространенной проблемой является тревожность, которая возрастает из-за увеличения числа обязанностей и большой ответственности.

По словам невролога, слабым местом многих людей становится сон. Пациенты не могут быстро уснуть, а сам отдых становится поверхностным и прерывистым. Ситуацию усугубляют постоянное использование гаджетов, просмотр новостей и употребление кофеина. В итоге недосып усиливает тревожность и головные боли.

Кроме того, мозгу тяжело справиться с бесконечным потоком информации из социальных сетей, мессенджеров и новостей. При отсутствии пауз для восстановления нервная система начинает постепенно истощаться.

«Мы наблюдаем омоложение неврологических заболеваний: треть пациентов, перенесших инсульт, — люди трудоспособного возраста, а доля молодых пациентов достигает 15%. Болезнь Паркинсона иногда диагностируют даже до 40 лет», — предупредил эксперт.

Для того чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, врач посоветовал наладить режим сна, начать больше двигаться, делать короткие дыхательные упражнения или легкую растяжку. Помимо этого, за час до отхода ко сну рекомендуется убирать гаджеты и минимизировать информационный шум.

Доцент Медицинской школы Уорикского университета Талар Мухтарян до этого говорила, что внезапные пробуждения ночью зачастую связаны со стрессом, употреблением кофеина или алкоголя. По ее словам, около трех часов ночи сон естественным образом становится более поверхностным. Это связано с цикличной структурой сна и постепенной подготовкой организма к утреннему пробуждению. Обычно такие переходы между фазами проходят незаметно, однако в этот момент человек легче просыпается.

Ранее врач перечислил болезни, которые могут угрожать зумерам.