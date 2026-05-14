Unilad: зависимая от краски американка выпивала банку в день

В США женщина не могла перестать пить краску из-за своей зависимости, пишет Unilad.

Американка по имени Хизер рассказала, что зависимость от краски началась, когда ее матери не стало. Женщина вспоминает, что сидела на работе, и ей показался «заманчивым» запах гуаши.

«Когда краска стекает по горлу, она ощущается очень густой и теплой, почти как густое теплое молоко. Но, очевидно, у нее очень сильный химический вкус. Для меня это идеально!», — рассказывала Хизер.

Американка добавила, что выпивала одну баночку краски в день. Она скрывала эту зависимость от детей и прекрасно понимала, что наносит вред своему здоровью, поэтому попросила лучшую подругу позаботиться о ее семье, если с ней что-то случится.

Врачи объяснили, что краска содержит ксилол и другие опасные химикаты. Употребление внутрь грозит судорогами, легочными кровотечениями, потерей слуха, неврологическими проблемами, отказом почек и печени. Медицинские обследования показали у Хизер «немного аномальную» функцию почек. Это стало для нее шоком и заставило бросить пагубную привычку.

