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Мать пожаловалась, что ее трехлетний сын не ест уже два года

Daily Star: в Англии трехлетний мальчик не ест 2 года и удивляет врачей
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Британка рассказала, что ее сын не ест уже два года, пишет Daily Star.

Джесс МакКормик, жительница Хайтона, борется за здоровье своего трехлетнего сына Ронни МакГи, который уже два года практически ничего не ест. С момента рождения мальчик развивался нормально и питался грудным молоком, но после 18 месяцев начал отказываться от пищи.

Сейчас он по-прежнему может пить только молоко — все остальное вызывает у него страх и неприятие. По словам матери, сын жалуется на постоянные приступы рвоты, испытывает боли в животе и диарею.

«Каждый день — это борьба за то, чтобы не поддаться панике. Видеть, как страдает твой маленький сын, и не иметь возможности получить необходимую помощь — это просто разрывает сердце», — признается Джесс.

Семья обращалась к десяткам врачам, однако точный диагноз ребенку так и не установлен. Медики предположили, что у мальчика может быть «расстройство избегания и ограничения приема пищи» — состояние, при котором человек избегает определенных продуктов из-за их вкуса, запаха или текстуры, либо вследствие отсутствия аппетита.

Сейчас британка пытается найти деньги на лечение сына и докторов, которые смогут помочь.

«Я просто хочу, чтобы ему стало лучше. Он заслуживает нормальной жизни, без страха перед едой», — добавила МакКормик.

Ранее девочка, евшая 10 лет только наггетсы, избавилась от зависимости с помощью гипноза.

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