Мужчины изнасиловали школьницу на свадьбе подруги и бросили связанной

16-летняя девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию на свадьбе подруги. Об этом сообщает Bharat.

Инцидент произошел в штате Уттаракханд. По данным издания, школьница и ее отец отправились на празднование, но в какой-то момент главе семьи стало плохо, поэтому вместе с дочерью он отправился в больницу.

После этого девушка решила вернуться на свадьбу, но к ночи домой так и не пришла. Родители безрезультатно звонили ей. Позже школьница сама позвонила им, но поговорить с ней не удалось, так как телефон выключился.

Семья обратилась в полицию, спустя несколько часов ее нашли связанной в помещении. Выяснилось, что три человека изнасиловали ее, угрожая ножом и топором, чтобы она никому ничего не рассказала. После этого ее связанной заперли в комнате и скрылись.

Школьницу направили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Полиция возбудила уголовное дело, но фигурантов еще не арестовали. Семья одного из них уверена, что мужчина невиновен.

Ранее шестилетняя девочка не выжила после изнасилования тремя подростками.

 
