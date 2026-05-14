Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Врач предупредил об опасности постоянного использования смартфонов для здоровья зумеров

Врач Богунович: частое использование смартфона может привести к ранней катаракте
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Зумеры, постоянно использующее смартфоны и другие гаджеты, могут столкнуться с офтальмологическими рисками и последствиями перегрузки нервной системы. Об этом газете «Известиям» рассказал врач-кардиолог Бранислав Богунович.

«Излучение от экрана, то есть перегрузка глаз, через много лет может привести к более ранней катаракте. А для снижения рисков важно уменьшать яркость экрана в ночное время и контролировать время использования устройств», — объяснил специалист.

Врач добавил, что молодые люди редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако отдельные случаи повышения давления возможны. При этом главной проблемой являются не физические болезни, а поведенческие факторы, в числе которых хроническое переутомление, постоянные уведомления и нарушения сна.

Помимо этого, кардиолог напомнил о влиянии образа жизни зумеров на их здоровье. По его словам, представители этого поколения более осознанно подходят к своему состоянию, следят за своим рационом и ведут активный образ жизни. Однако, несмотря на это, молодежь остается уязвимой к постоянной цифровой вовлеченности и стрессу. Именно эти факторы проявляются в долгосрочной перспективе и приводят к последствиям примерно в возрасте 30 лет.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов до этого говорил, что мозги зумеров постоянно страдают от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем. Специалист призвал не списывать частую депрессию молодежи только на совершенствование диагностики.

Ранее были названы риски зумеров от платформенной занятости.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!