Врач предупредил об опасности постоянного использования смартфонов для здоровья зумеров

Зумеры, постоянно использующее смартфоны и другие гаджеты, могут столкнуться с офтальмологическими рисками и последствиями перегрузки нервной системы. Об этом газете «Известиям» рассказал врач-кардиолог Бранислав Богунович.

«Излучение от экрана, то есть перегрузка глаз, через много лет может привести к более ранней катаракте. А для снижения рисков важно уменьшать яркость экрана в ночное время и контролировать время использования устройств», — объяснил специалист.

Врач добавил, что молодые люди редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако отдельные случаи повышения давления возможны. При этом главной проблемой являются не физические болезни, а поведенческие факторы, в числе которых хроническое переутомление, постоянные уведомления и нарушения сна.

Помимо этого, кардиолог напомнил о влиянии образа жизни зумеров на их здоровье. По его словам, представители этого поколения более осознанно подходят к своему состоянию, следят за своим рационом и ведут активный образ жизни. Однако, несмотря на это, молодежь остается уязвимой к постоянной цифровой вовлеченности и стрессу. Именно эти факторы проявляются в долгосрочной перспективе и приводят к последствиям примерно в возрасте 30 лет.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов до этого говорил, что мозги зумеров постоянно страдают от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем. Специалист призвал не списывать частую депрессию молодежи только на совершенствование диагностики.

