В Воронеже продавец вынес из магазина iPhone на полмиллиона

В Воронеже сотрудники полиции раскрыли многомиллионную кражу в одном из магазинов техники города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Воронежской области.

По данным следствия, 21-летний продавец в течение двух недель подменял дорогостоящие iPhone 17 Pro их муляжами. Молодой человек заказывал на маркетплейсе макеты новых моделей смартфонов и незаметно менял их на витрине на оригинальные смартфоны компании Apple.

Похищенные гаджеты злоумышленник перепродавал, а вырученные деньги переводил мошенникам. По словам молодого человека, неизвестные вышли на него и требовали крупные суммы, что и подтолкнуло его к преступлению.

Как уточнили в МВД, общая сумма ущерба от противоправных действий составила более 528 тыс. рублей.

Отмечается, что полицейские также изъяли два похищенных гаджета у покупателей. Молодого человека задержали и поместили в СИЗО, против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Эксперты рассказали о том, что на российских маркетплейсах основной проблемой остается распространение подделок под видом оригинальных товаров. Несмотря на наличие брендированных описаний и фотографий, покупатели получают дешевые копии, не соответствующие заявленному уровню качества.

