Управляющий салоном связи украл партию телефонов и заменил их муляжами

В Крыму сотрудник салона мобильной связи воровал у работодателя телефоны, чтобы накопить денег на операцию по коррекции зрения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Житель Симферополя устроился на работу в салон связи, мужчина решил заработать и начал красть из торговой точки телефоны. Он вынес из салона 19 телефонов и сдал их в ломбард, полученные 500 тысяч рублей мужчина планировал потратить на операцию по коррекции зрения.

О краже стало известно, когда руководитель магазина обнаружил в коробках муляжи вместо гаджетов, злоумышленник свою вину признал и выплатил весь материальный ущерб. Россиянину назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

В Соликамске сотрудница банка предстанет перед судом за кражи денег со счетов пенсионеров. Жертвами женщины стали 12 пенсионеров — суммы, которых лишились клиенты, варьировались от 50 до 750 тыс. рублей. В общей сложности злоумышленница украла более трех миллионов рублей.

Ранее в Ленобласти двое мужчин ограбили магазин техники на 100 тысяч рублей.