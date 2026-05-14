Против комика Долгополова хотят возбудить дело о реабилитации нацизма

Прокуратура Москвы хочет возбудить дело о реабилитации нацизма против стендап-комика Саши Долгополова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Ведомство заявило, что не позднее 20 декабря 2024 года Долгополов, «действуя из мотивов неуважения к памяти защитников отечества... публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига».

Саша (Александр) Долгополов — российский стендап-комик, получивший широкую известность благодаря эксцентричной комедии, участию в проектах московского Stand-Up Club #1 и резонансным событиям в личной жизни и карьере.

В начале 2020 года он покинул Россию из-за интереса со стороны силовиков к одному из его выступлений после жалобы на оскорбление чувств верующих. После этого комик жил и выступал в Европе. В настоящее время он проживает в Германии.

Ранее Долгополов отменил концерт в Белграде из-за «Вагнера».