«Долгополов уехал»: почему популярный комик сбежал из России

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как им заинтересовались правоохранительные органы. Данную информацию «Газете.Ru» подтвердил его концертный директор Армен Гандилян.

«Саша уехал из страны», — заявил он, не став отвечать на вопрос о том, когда Александр планирует вернуться в страну.

Ранее адвокат 25-летнего артиста Леонид Соловьев пообещал, что Долгополов «обязательно вернется» в Россию.

Реклама

«В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие. У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать, но он обязательно вернется», — цитирует его РИА «Новости».

Также он подчеркнул, что полиция на данный момент не выходит на связь со стороной защиты Долгополова, несмотря на «настойчивые попытки» адвоката связаться с правоохранителями.

О том, что деятельность стендап-звезды намереваются проверить органы, первым сообщил на этой неделе сам артист. В ночь на 22 января Долгополов опубликовал в инстаграме копию уведомления, отправленного МВД по городу Орехово-Зуево на адрес петербургского бара, в котором выступал комик. В нем правоохранители потребовали от заведения предоставить сведения о юмористе.

Комментируя данное обращение, Долгополов пошутил по поводу того, что «два года назад на него охотились деревенские гопники», а теперь «охоту открывает целое государство». Кроме того, он предположил, что от этой истории «явно ничего хорошего ждать не стоит».

«Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь. Я не удивлен, этого следовало ожидать, но я уверен, что эти бандиты так не остановятся, и буду держать вас в курсе, — отметил Александр. — Как только ты начинаешь что-то любить, испытывать страсть к своему делу, у тебя его отбирают или сажают тебя в тюрьму. Если ты не трусливый и не тихий, то, скорее всего, у тебя будут проблемы. Именно поэтому в нашей стране и царит такая атмосфера».

Согласно радиостанции «Говорит Москва», дело Долгополова было передано в Следственный комитет. По информации источника, проверка комика проводится по факту возможного оскорбления им чувств верующих.

Поддержку Долгополову высказали многие его коллеги, включая Андрея Бебуришвили, который в разговоре с «Газетой.Ru» предложил Александру выделить правоохранителям несколько билетов на один из его предстоящих концертов.

«Почему МВД наводит справки, которые могут оказаться ложными? <...> Мне нравится все, что он делает. Странно, что человека, который [придерживается] максимально мирных взглядов и является фанатичным пацифистом, подозревают в чем-либо. Мне кажется, что Саше стоит выделить им [правоохранителям] пару билетов и посадить в первый ряд. Пускай лучше он займется их «рассадкой», — заявил он.

В то же время стендап-комик Данила Поперечный в своем твиттере выразил мнение, что вокруг ситуации с Долгополовым преждевременно разводится «колоссальная паника».

«Пожалуйста, хватит писать мне, звонить и спрашивать про Долгополова. Чуваку пришла бумажка с запросом, а он уже трубит о «репрессиях» в свою сторону, отменяет концерты и советует на своем канале всем бежать из России, — написал он. — Не поймите неправильно — если запахнет жареным, я впрягусь в ту же секунду. Но сейчас разводится какая-то колоссальная паника, несоизмеримая с происшествием».

Также он напомнил, что и сам ранее оказывался в схожей ситуации.

«Заявление от Милонова. Экспертиза, доказавшая наличие оскорбления чувств верующих в видеоматериалах моего производства. Несколько дней в розыске. Телеведущий Норкин публично накатал на меня заяву. Открытое дело на меня в Грозном. Я знаю это дерьмо. Я уже пел эти песни», — добавил он.

Примечательно, что в интервью Юрию Дудю, которое вышло на YouTube в ноябре прошлого года, Долгополов заявил, что ему не нравится, «что Поперечный постоянно делает громкие заявления от лица всего комедийного сообщества, в которому он по сути <...> не принадлежит».