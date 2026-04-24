Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме россиянам объяснили правила уплаты долгов за бывших владельцев в СНТ

Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не обязаны гасить долги по членским взносам за предыдущих владельцев участков в СНТ, так как по закону это является личным обязательством конкретного человека. Требования председателей товарищества погасить долги за бывших хозяев обычно связаны с тем, что это проще, чем обращаться в суд для взыскания средств с настоящего должника, объяснил RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Ваше право — отказаться и платить взносы только со дня возникновения вашего права собственности, — подчеркнул он. — Это абсолютно законная позиция. Чтобы взыскать средства с прежнего хозяина, правлению СНТ следует обратиться в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Это упрощенная и быстрая процедура, не требующая долгих разбирательств».

При этом часто новые владельцы сами не против погасить долги – например, если хотят остаться в дружеских отношениях с соседями по СНТ и правлением. Однако в этом случае важно соблюдать правила предосторожности – например, не передавать деньги лично в руки, а только перечислять в расчетный счет товарищества с указанием назначения перевода, подчеркнул Чаплин. Он посоветовал оформлять трехстороннее соглашение о переводе долга с подписями нового владельца, старого хозяина, а также предправления СНТ.

Кроме того, по мнению депутата, перед переводом суммы важно запросить у СНТ официальный расчет суммы долга. В случае, если ответ не пришел, необходимо направить заказное письмо с уведомлением – это позволит избежать обмана, при котором с человека могут взять больше, чем реальная сумма долга.

«Имейте в виду, что товарищество имеет право взыскивать задолженность только за последние три года», — заключил депутат.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» Чаплин отмечал, что для получения сельского тарифа на электроэнергию в СНТ дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как «жилой», а адрес должен содержать указание на населенный пункт с сельским статусом. Разница между обычным и сельским тарифом на электроэнергию в 2026 году составляет около 25%, и для многих дачников это существенная экономия, подчеркнул он.

Ранее в России расширили программу социальной газификации на садовые товарищества.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!