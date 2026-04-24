В Госдуме россиянам объяснили правила уплаты долгов за бывших владельцев в СНТ

Депутат Чаплин: гасить долги по взносам за бывших владельцев в СНТ не нужно

Россияне не обязаны гасить долги по членским взносам за предыдущих владельцев участков в СНТ, так как по закону это является личным обязательством конкретного человека. Требования председателей товарищества погасить долги за бывших хозяев обычно связаны с тем, что это проще, чем обращаться в суд для взыскания средств с настоящего должника, объяснил RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Ваше право — отказаться и платить взносы только со дня возникновения вашего права собственности, — подчеркнул он. — Это абсолютно законная позиция. Чтобы взыскать средства с прежнего хозяина, правлению СНТ следует обратиться в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Это упрощенная и быстрая процедура, не требующая долгих разбирательств».

При этом часто новые владельцы сами не против погасить долги – например, если хотят остаться в дружеских отношениях с соседями по СНТ и правлением. Однако в этом случае важно соблюдать правила предосторожности – например, не передавать деньги лично в руки, а только перечислять в расчетный счет товарищества с указанием назначения перевода, подчеркнул Чаплин. Он посоветовал оформлять трехстороннее соглашение о переводе долга с подписями нового владельца, старого хозяина, а также предправления СНТ.

Кроме того, по мнению депутата, перед переводом суммы важно запросить у СНТ официальный расчет суммы долга. В случае, если ответ не пришел, необходимо направить заказное письмо с уведомлением – это позволит избежать обмана, при котором с человека могут взять больше, чем реальная сумма долга.

«Имейте в виду, что товарищество имеет право взыскивать задолженность только за последние три года», — заключил депутат.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» Чаплин отмечал, что для получения сельского тарифа на электроэнергию в СНТ дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как «жилой», а адрес должен содержать указание на населенный пункт с сельским статусом. Разница между обычным и сельским тарифом на электроэнергию в 2026 году составляет около 25%, и для многих дачников это существенная экономия, подчеркнул он.

Ранее в России расширили программу социальной газификации на садовые товарищества.