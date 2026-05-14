В Госдуме объяснили, как добиться установки спутниковой антенны

При желании установить спутниковую антенну важно получить одобрение всех жильцов дома, а также согласовать работы с управляющей компанией. После этого необходимо выбрать правильное место – чаще это либо балкон, либо крыша дома, объяснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, если человек решил установить антенну без согласования с жильцами, то есть риск, что он создаст им помехи. Более того, в этом случае его могут вынудить демонтировать антенну – чтобы этого избежать, необходимо заранее получить согласие остальных собственников.

«Вопрос решается на общем собрании, где вашу инициативу должны поддержать 2/3 всех соседей», — пояснил депутат.

Он посоветовал обратиться за одобрением к жильцам на собрании, а затем направить запрос в профильную организацию, которая подготовит проект установки – его нужно будет согласовать с УК, которая должна оценить безопасность монтажа, включая отсутствие нарушения санитарных и строительных норм.

«Как итог, УК даёт согласие — и вы спокойно устанавливаете антенну», — заключил парламентарий.

Ранее россиянам объяснили, можно ли самостоятельно установить камеру в подъездах.

 
