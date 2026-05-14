В Петербурге накрыли центр телефонных мошенников с тысячами SIM-карт

Правоохранители Петербурга обнаружили крупнейший центр украинских мошенников в одной из квартир на Красносельском шоссе. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, владельцы разместили 21 SIM-бокс в одной из комнат. Оборудование позволяет проводить манипуляции с номерами телефонов. Помимо этого, в квартире обнаружили тысячи SIM-карт разных операторов.

Как удалось выяснить специалистам, в квартире находился и администратор центра. Начиная с апреля он регистрировал сотни аккаунтов в разных мессенджерах и соцсетях, позже он продавал неизвестным доступ к ним.

«За месяц он успел создать около двух тысяч аккаунтов. Их планировали использовать в мошеннических схемах для обмана россиян», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину задержали. Если его вину докажут, он может лишиться свободы на срок до восьми лет. Также все созданные россиянином аккаунты будут заблокированы.

Ранее в Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников, вымогавших деньги у россиян.

 
