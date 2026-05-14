Психолог рассказала о неожиданной пользе старых фильмов для борьбы с тревогой

Пересмотр старых сериалов и фильмов может помочь снизить тревожность, поскольку это вернет человека к периоду, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, такой способ выступает в роли психологической поддержки за счет ассоциативной памяти. Она отметила, что в комфортной среде людям не приходится сильно напрягаться, анализировать происходящее или ждать тяжелых поворотов.

«Сюжеты старых ситкомов создают приятную и понятную среду, в которой не нужно сильно напрягаться или постоянно анализировать происходящее. На фоне большого потока стрессовой информации такой просмотр становится своеобразным островком, где человек может восстановиться и выдохнуть», — объяснила Абравитова.

Однако психолог уточнила, что такое занятие не является полноценным лечением тревожности. Его стоит рассматривать только как вспомогательный инструмент.

Клинический психолог, гипнотерапевт Ольга Гельман в беседе с «Газетой.Ru» до этого указала на парадокс: люди стали лучше распознавать свою тревогу — но это не делает ее слабее. Более того, чем больше человек погружается в самонаблюдение, тем больше он фиксируется на симптомах.

Ранее была названа причина стресса у россиян на работе.

 
