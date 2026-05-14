Названа причина стресса у россиян на работе

Стресс у россиян часто появляется еще до начала работы из-за неопределенности и отсутствия четких приоритетов. Когда перед человеком десятки задач без понятной иерархии, мозг тратит силы не на решение конкретной проблемы, а на выбор, за что взяться первым. Об этом «Газете.Ru» рассказала владелец продукта «Сфера.Задачи» ИТ-холдинга Т1 Мария Васюра.

«У опытных специалистов тревога может быть даже выше, чем у новичков: цена ошибки для них больше. Особенно остро проблема проявляется в ИТ, где неопределенность часто заложена в саму природу проектов. Снизить нагрузку помогают таск-трекеры. В них задачи можно разложить по важности, выделить срочное цветом, увидеть сроки и не метаться между незавершенными делами. В этом случае рабочий день начинается не с хаоса, а с готового маршрута. Современные инструменты также помогают руководителям заранее видеть перегрузку в команде. Например, на этапе планирования спринта можно оценить трудоемкость задач, распределение нагрузки между участниками и зоны риска. Если на одного исполнителя приходится слишком много, это видно до срыва дедлайна, а не после него», — отметила Васюра.

По ее словам, главная ошибка компаний при запуске нового инструмента — преподносить его как систему контроля без объяснения пользы. Когда изменения в процессах подаются не как улучшение, а как очередное корпоративное требование, команда реагирует негативно, предупредила Васюра. Гораздо эффективнее показать, что конкретно станет проще, быстрее и понятнее для каждого участника, сказала эксперт.

