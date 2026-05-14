Запуганную беглым преступником россиянку вынудили отдать более миллиона рублей

Жительница Саратова пострадала от мошенников – она отдала им более одного миллиона рублей после того, как те запугали ее связью с беглым преступником. Об этом sarinform.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Схема обмана началась со звонка 57-летней женщине от якобы председателя дома, где она жила раньше. Мужчина попросил ее продиктовать код из СМС для смены регистрации, после чего женщине заявили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». С пострадавшей связался лже-сотрудник Росфинмониторинга, заявивший, что якобы от ее имени оформили доверенность на находящегося в федеральном розыске преступника. Он заверил женщину, что есть риск перевода ему денег с ее счета, после чего ее могут обвинить как соучастницу.

Испуганная женщина поверила мошенникам и перевела на «безопасный» счет 1,05 млн рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, пострадавшая написала заявление в полицию, после чего правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

72-летняя женщина из Сахалинской области стала жертвой мошенников и отдала им более 12 миллионов рублей. С ней связался якобы «сотрудник правоохранительных органов», заявивший, что третьи лица пытались перевести накопления пенсионерки в другую страну. Чтобы избежать уголовной ответственности, она должна была задекларировать средства. В результате женщина отправилась из региона в Москву, где под давлением аферистов отдала деньги курьеру.

Ранее в МВД РФ рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой автомобилей.