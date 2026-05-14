Сахалинская пенсионерка прилетела в Москву и передала аферистам 12,5 млн рублей

72-летняя женщина из Сахалинской области стала жертвой мошенников и отдала им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с местной жительницей неизвестный рассказал, что является сотрудником правоохранительных органов. По его словам, третьи лица пытались перевести накопления пенсионерки в другую страну. Чтобы избежать уголовной ответственности, она должна была задекларировать средства.

В результате женщина отправилась из региона в Москву, где под давлением аферистов отдала деньги курьеру.

По данным полиции, другая местная жительница недавно также обратилась в полицию из-за мошенников, которым она доверяла более месяца. С февраля по апрель, беседуя с ними, пострадавшая переводила им деньги и лишилась 2,7 миллионов рублей.

В полиции напомнили, что не стоит доверять неизвестным, представляющимся сотрудниками ФСБ и других органов, даже если они называют личные данные.

