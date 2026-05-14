Крупный пожар в амурском Благовещенском заказнике засняли на видео

В Благовещенском заказнике в Амурской области лесной пожар растянулся на несколько километров. Присланное очевидцами видео с места происшествия опубликовало издание Amur.life.

Ролик был снят в между 31-м и 32-м километрами автотрассы Благовещенск — Свободный, то есть в границах заказника, созданного в 1975 году для сохранения редких видов животных.

Эта природоохранная территория имеет площадь 6,2 тыс. гектаров, расположена к северу от областного центра и считается важной экологической зоной для восстановления популяций животных.

Особый противопожарный режим действует в 27 муниципальных образованиях Приамурья. Основной причиной пожаров названы массовые самовольные палы сухой травы и другие нарушения правил пожарной безопасности.

С 10 по 13 мая на этих территориях ликвидировали 64 лесных пожара, продолжается тушение 41 возгорания. Специалисты опасаются, что огонь может уничтожить обитающих в заказнике краснокнижных птиц, пишет «Амурская правда».

Издание отмечает, что тушение пожаров затрудняется из-за сильного ветра и труднодоступности многих очагов возгорания для автотехники.

Ранее самый масштабный за семь лет пожар произошел в другом амурском заказнике.