В России могут увеличить число авиарейсов из городов Крайнего Севера

Минтранс России изучает возможность открытия дополнительных рейсов в города Крайнего Севера из-за острого дефицита. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в последнее время в Росавиацию и Минтранс поступили несколько обращений от жителей северных городов с жалобами на сложности с перелетами.

Как рассказали местные жители, билеты на авиарейс до Тюмени невозможно приобрести за месяц, особенно проблема ощущается в летний сезон, когда многие отправляются в отпуска и на каникулы.

SHOT отмечает, что по маршруту Надым – Тюмень летает 3–4 рейса в неделю. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет, — 18 июня. На этом фоне местные просят рассмотреть возможность открыть дополнительные рейсы.

Более тяжелая ситуация в самом северном городе России — Певеке, откуда улететь можно только в Москву, Новосибирск, Анадырь и Якутск. Стоимость несубсидируемых билетов оттуда в Новосибирск и Москву в среднем составляет 60–70 тысяч рублей.

Открыть новый рейс также просят жители Магадана, чтобы иметь дополнительные возможности улететь на Большую землю.

Ранее в России предложили запретить «драконовские» комиссии за возврат авиабилетов.