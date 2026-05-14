Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы правительства Кузбасса

Обвинение запросило 14 лет лишения свободы бывшему главе Ленинска-Кузнецкого и экс-главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Об этом сообщает пресс-служба Ленинск-Кузнецкого суда, где сегодня начались прения сторон.

Уточняется, что перед судом, помимо Телегина, предстали: его бывший заместитель по строительству Рашид Бадертдинов и главный инженер ООО «ЭкоСтрой ЛК» Александр Бадертдинов. Фигурантам дела вменяют 30 эпизодов мошенничества.

В ходе заседания прокурор запросил для Телегина 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 4 800 000 рублей. Кроме того, обвинение просит лишить его права занимать должности, связанные с государственной службой и органами местного самоуправления сроком на 2 года 11 месяцев.

Других фигурантов прокурор просит отправить за решетку на сроки от 11 до 12 лет, а также назначить им многомиллионные штрафы.

Также государственный обвинитель ходатайствовал о взятии троих подсудимых под стражу в зале суда.

Телегина задержали в декабре 2022 года. Экс-глава правительства обвинялся в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Дело связывают со строительной фирмой, которой, по данным следствия, мужчина пролоббировал заключение контрактов почти на 73 млн рублей.

Ранее заседание по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали более 200 раз.