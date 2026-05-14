Жительницу Приморья осудили за обман более 950 человек

Жительницу Находки осудили за обман 950 человек под видом оказания финуслуг

Суд назначил 8,5 лет лишения свободы жительнице Находки за обман более 950 человек на общую сумму свыше 213 млн рублей под видом оказания финансовых услуг. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

«Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 900 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что на похищенные деньги женщина приобрела автомобиль Infiniti QX 56. С целью избежать ареста она совершила мнимую сделку, формально продав автомобиль своему родственнику.

Прокурор города Находки обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и взыскания денежных средств, реализованных с продажи автомобиля, в пользу потерпевших.

Иски потерпевших на сумму более 213 млн рублей удовлетворены, на имущество осужденной наложен арест.

