Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Жительницу Приморья осудили за обман более 950 человек

Жительницу Находки осудили за обман 950 человек под видом оказания финуслуг
Shutterstock/FOTODOM

Суд назначил 8,5 лет лишения свободы жительнице Находки за обман более 950 человек на общую сумму свыше 213 млн рублей под видом оказания финансовых услуг. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

«Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 900 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что на похищенные деньги женщина приобрела автомобиль Infiniti QX 56. С целью избежать ареста она совершила мнимую сделку, формально продав автомобиль своему родственнику.

Прокурор города Находки обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и взыскания денежных средств, реализованных с продажи автомобиля, в пользу потерпевших.

Иски потерпевших на сумму более 213 млн рублей удовлетворены, на имущество осужденной наложен арест.

До этого певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за спора о правах на песни, которые, по версии следствия, юридически принадлежали Максиму Фадееву. После допроса в МВД артистка получила новый процессуальный статус, ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Что известно о деле, позиции Фадеева и возможных последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД предупредили россиян о новом виде мошенничества на тему пассивного дохода.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!