Россиянам на фоне нового тренда объяснили, можно ли использовать гараж как жилое помещение

Юрист Георгиева: гараж нельзя использовать как жилое помещение
Телеграм-канал «Подъём»

Гаражи нельзя использовать как жилые помещения даже в случае, если установить в них кровать и стол, поскольку они не соответствуют строительным, санитарным и техническим нормам. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева, комментируя тренд на покупку гаражей для постоянного проживания в Москве.

Юрист подчеркнула, что чаще всего гаражи находятся на участках, предназначенных для стоянки или хранения автомобилей. Поэтому для легального проживания в них нужно стать собственником и перевести помещение в жилое, согласно Жилищному кодексу. Однако на практике сделать это крайне сложно. Сложности заключаются в том, что гараж должен располагаться в жилой зоне, соответствовать жилым требованиям, а также иметь центральные коммуникации.

«Все это делает перевод практически нереальным. Самостоятельная врезка в городские сети категорически запрещена», – сказала Георгиева.

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в июне новые квартиры в России подорожают на 0,5–1% по сравнению с маем. По его оценке, новая однушка в Москве будет стоить 14,5–17,5 млн рублей в среднем, в Новой Москве — 9,5–11,5 млн, в Санкт-Петербурге — 8,8–11 млн рублей, двушка — 20–26 млн, 13,5–16 млн, 13–17,5 млн рублей соответственно, трешка — 29–38 млн, 18–22 млн и 19,5–25 млн рублей в среднем соответственно.

Ранее сообщалось, что экономист ожидает резкого роста покупок россиянами квартир в Дубае.

 
