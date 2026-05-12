Экономист ожидает резкого роста покупок россиянами квартир в Дубае

Число покупок квартир в Дубае россиянами во второй половине 2026 года может вырасти на 20–25% год к году после отмены минимального порога инвестиций для получения вида на жительство. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«В сегменте недорогих квартир и студий стоимостью до $250 тыс. рост может быть еще выше — до 30%. Именно здесь прежний порог для получения ВНЖ был одним из главных барьеров. Это не взрывной, а устойчивый рост. Его будут определять высокий спрос, упрощение получения ВНЖ при среднем бюджете и возможность для нескольких покупателей объединиться и получить несколько виз с помощью покупки одной квартиры», — отметил Шедько.

Ранее минимальная стоимость недвижимости для оформления двухлетнего ВНЖ в Дубае должна была превышать 750 тыс. дирхамов, или около $204,2 тыс. Теперь подать заявку может единственный собственник недвижимости без требований к минимальной стоимости объекта. Если владельцев несколько, каждый из них должен иметь долю не менее 400 тыс. дирхамов — около $108,9 тыс.

Шедько считает, что сильнее всего новые правила поддержат спрос на готовые студии и компактные апартаменты. По словам экономиста, жилье дешевле 750 тыс. дирхамов составляет примерно четверть сделок на вторичном рынке, но раньше покупатели, которым был важен статус резидента, такие объекты не рассматривали.

«Теперь россияне интересуются возможностью приобрести жилье, которое можно быстро и выгодно продать, в районах со сложившейся социальной и коммерческой инфраструктурой. Такое жилье может служить и инструментом инвестиций с доходностью 7–9% годовых», — отметил экономист.

Он добавил, что активнее на рынок могут выйти инвесторы с небольшим бюджетом, семьи, релоканты, самозанятые и предприниматели. Но у каждой группы есть свои ограничения, предупредил эксперт. Для семей сдерживающим фактором остаются высокие расходы на жизнь в Дубае, включая медицину, образование и повседневные траты, уточнил экономист. Релоканты могут столкнуться со сложностями при открытии банковских счетов и переводе средств из России, предупредил Шедько.

При этом отмена порога не сделает спрос безграничным. По словам Шедько, рост будут ограничивать цены на недвижимость, курс валют, расходы на содержание жилья, требования банков и риски перегрева рынка. Бюджет покупки небольшой студии для россиян начинается примерно от $130–150 тыс., а средний чек находится на уровне $200–250 тыс. и выше, констатировал эксперт.

Он также обратил внимание на ипотечные условия: первоначальный взнос может составлять от 25% до 50%, ставки — от 3,5% до 6,5% годовых, но для заемщиков с повышенным риском они могут быть выше. Банки чаще предпочитают резидентов-экспатов, а не покупателей из-за рубежа, сказал эксперт.

По оценке Шедько, новый порядок может усилить конкуренцию среди иностранных покупателей и подтолкнуть цены на доступные квартиры вверх. Однако этот эффект будет ограничен большим объемом планируемого ввода жилья и общей геополитической неопределенностью в регионе, заключил Шедько.

