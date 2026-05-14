Россиян предупредили о подорожании новых квартир

В июне новые квартиры в России подорожают на 0,5–1% по сравнению с маем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его оценке, новая однушка в Москве будет стоить 14,5–17,5 млн рублей в среднем, в Новой Москве — 9,5–11,5 млн, в Санкт-Петербурге — 8,8–11 млн рублей, двушка — 20–26 млн, 13,5–16 млн, 13–17,5 млн рублей соответственно, трешка — 29–38 млн, 18–22 млн и 19,5–25 млн рублей в среднем соответственно.

«Основным сдерживающим фактором остается текущая ключевая ставка, которая делает рыночную ипотеку недоступной для большинства, перераспределяя спрос на узкий сегмент адресных льготных программ. Главной причиной устойчивости цен в июне станет инфляция издержек. Застройщики не могут существенно снижать прайс-листы из-за растущей стоимости строительных материалов, логистики и дефицита кадров, которые за последний год прибавили в цене около 12–15%. Кроме того, проектное финансирование через эскроу-счета накладывает на девелоперов обязательства по поддержанию определенного уровня выручки, что исключает массовые открытые распродажи в ликвидных проектах Москвы и Петербурга», — отметил Трепольский.

По его словам, в Москве в июне 2026 года рынок будет поддерживаться за счет инвестиционного спроса в качественных проектах «бизнес» и «премиум» классов, где доля заемных средств ниже. В то же время в сегменте «комфорт» в Новой Москве и за пределами МКАД возможен небольшой откат цен в виде скрытых скидок или акций по рассрочке, так как конкуренция за покупателя в этих локациях достигла своего пика, допустил эксперт. Он добавил, что столица остается «защитным активом», поэтому номинальные цены здесь будут расти быстрее инфляции.

Санкт-Петербург демонстрирует иную динамику: здесь предложение в последние месяцы росло быстрее спроса, уточнил Трепольский. По его словам, в июне 2026 года в Северной столице вероятна ценовая стагнация. Из-за завершения или трансформации ряда федеральных льготных программ петербургские застройщики вынуждены активнее внедрять траншевые ипотеки и субсидированные ставки от самих девелоперов, что позволяет удерживать цены на бумаге, хотя реальный «чек сделки» может немного снизиться за счет дополнительных бонусов для покупателя, пояснил эксперт.

В регионах-миллионниках (Екатеринбург, Казань, Новосибирск) ситуация будет неоднородной, считает Трепольский. Он пояснил, что здесь цены на новостройки в июне будут подтягиваться к общероссийскому уровню затрат на строительство. В отличие от столиц, где рынок перегрет, в крупных региональных центрах еще сохраняется потенциал органического роста за счет миграции из малых городов и развития локальных производств, что не даст ценам упасть даже при высокой ставке ЦБ, подчеркнул Трепольский.

Важным фактором июня станет психологическое ожидание пересмотра условий господдержки во втором полугодии, уверен эксперт. Он сказал, что покупатели, имеющие доступ к семейной или IT-ипотеке, постараются закрыть сделки до июля, что создаст локальный всплеск активности в конце месяца. Однако этот спрос не будет иметь ажиотажного характера 2024 года, так как рынок уже адаптировался к жизни в условиях дорогого кредита и более жесткого скоринга заемщиков, заключил Трепольский.

