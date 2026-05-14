Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Педиатр 12 лет насиловал детей

В Германии педиатра задержали за 130 случаев насилия над пациентами-детьми
Shutterstock/FOTODOM

Педиатра из Германии обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними пациентами. Об этом сообщает NDTV World.

По данным издания, врач стал фигурантом уголовного дела в ноябре прошлого года после того, как мать одной из девочек обратилась в полицию и рассказала подробности приема.

Как выяснили следователи, случай был не единственным. Педиатр, которому сейчас 46 лет, домогался детей в период с декабря 2013 года по 5 ноября прошлого года, когда его задержали. За это время он успел поработать в четырех клиниках, две из них – в городах Бранденбурга.

Всего медику вменяют 130 случаев, но точное число пострадавших детей не указывается. Подробности также отсутствуют.

«В числе прочего, это обвинения в сексуальном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах и изнасиловании», – сообщается в публикации.

У мужчины дома провели обыски, во время которых изъяли различные носители.

Ранее учительница биологии изнасиловала ученика прямо в школе.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!