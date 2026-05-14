Педиатр 12 лет насиловал детей

В Германии педиатра задержали за 130 случаев насилия над пациентами-детьми

Педиатра из Германии обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними пациентами. Об этом сообщает NDTV World.

По данным издания, врач стал фигурантом уголовного дела в ноябре прошлого года после того, как мать одной из девочек обратилась в полицию и рассказала подробности приема.

Как выяснили следователи, случай был не единственным. Педиатр, которому сейчас 46 лет, домогался детей в период с декабря 2013 года по 5 ноября прошлого года, когда его задержали. За это время он успел поработать в четырех клиниках, две из них – в городах Бранденбурга.

Всего медику вменяют 130 случаев, но точное число пострадавших детей не указывается. Подробности также отсутствуют.

«В числе прочего, это обвинения в сексуальном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах и изнасиловании», – сообщается в публикации.

У мужчины дома провели обыски, во время которых изъяли различные носители.

