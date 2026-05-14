В Госдуме предложили не начислять пенсионерам двойную плату за вывоз мусора

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести упрощенный сезонный перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для пенсионеров-дачников. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий уточнил, что речь не идет об освобождении от оплаты коммунальной услуги. Он предложил предоставлять перерасчет на срок до пяти месяцев в году по заявлению через МФЦ, портал «Госуслуги», управляющую компанию или регионального оператора. Основанием для перерасчета может стать подтверждение права собственности на дачу или садовый участок, а также указание срока проживания за городом.

Чернышов отметил, что многие пенсионеры в теплое время года уезжают на свои дачи и фактически не пользуются квартирами. При этом плата за вывоз мусора начисляется одновременно как по месту регистрации в многоквартирном доме, так и по адресу дачи или СНТ. Вице-спикер считает, что это создает для пожилых граждан дополнительную финансовую нагрузку за один и тот же период проживания.

Парламентарий добавил, что такая мера поможет уменьшить финансовую нагрузку на пенсионеров и сделать порядок начисления коммунальных платежей более справедливым.

Ранее депутаты говорили о возможности перерасчета коммунальных услуг при временном отсутствии в квартире.