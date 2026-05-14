Стало известно, можно ли заразиться болезнью витилиго

Врач Черныш: заразиться болезнью витилиго нельзя
Витилиго представляет собой аутоиммунное заболевание, которым нельзя заразиться, оно не передается ни при рукопожатиях, ни воздушно- капельным, ни половым путем. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.

По ее словам, при такой болезни иммунная система атакует собственные клетки кожи — меланоциты, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Это приводит к образованию молочно-белых пятен с четкими границами на коже. При этом они не причиняют физического вреда и являются только косметическим дефектом, уточнила врач.

«Поскольку это аутоиммунное заболевание, оно является внутренней особенностью конкретного человека, связанной с генетической предрасположенностью и сбоем в работе иммунитета. Спровоцировать его появление могут стресс, солнечные ожоги, травмы кожи (феномен Кебнера), но не контакт с больным человеком», — добавила Черныш.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что болезнь витилиго, для которой характерно появление светлых пятен на коже, может проявиться в любом возрасте, в том числе у пожилых людей. По ее словам, точная причина появления заболевания не установлена. При этом она может передаваться по наследству, уточнила врач.

