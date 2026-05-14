Заместитель президента РАО назвал сроки создания вакцины от хантавируса

Создание вакцины от хантавируса, если соблюдать все стандарты и проходить все необходимые испытания, может занять несколько лет. Такое мнение высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что в России готовы сделать вакцину «по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе».

«Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — сказал академик, подчеркнув, что важно установить, от какого именно штамма хантавируса делать вакцину, так как всего их более 40.

В начале мая стало известно о вспышке хантавируса на лайнере MV Hondius, который шел через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде.

Сейчас пассажиров, сошедших с лайнера до выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах. На борту судна заразились как минимум восемь человек. Органы здравоохранения на четырех континентах ищут пассажиров, сошедших с круизного лайнера. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса.

 
