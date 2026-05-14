Эксперт рассказала, кому показано хирургическое лечение ожирения

Хирургическое вмешательство показано пациентам в возрасте 18-60 лет с морбидным ожирением, если консервативное лечение ранее им не помогло. Об этом руководитель Центра интегративной антропологии и гигиенической экспертизы Института анатомии и морфологии имени ак. Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, ассистент кафедры анатомии человека Анаит Арутюнян рассказала в интервью ТАСС.

Она добавила, что операция является крайней мерой, к которой нужно стремиться далеко не всем.

По словам Арутюнян, предварительно применяется немедикаментозная терапия, а также медикаментозная, которая предполагает монокомпонентный и комбинированный варианты.

До этого лавный врач клиники «Родонта Дент», входящей в сеть стоматологий «Команда Мечты», Джовид Зарипов рассказал, что наличие лишнего веса повышает риск потери зубов, так как зачастую ожирение сопровождается хроническими воспалительными процессами. Такие изменения негативно отражаются на здоровье полости рта, из-за чего увеличивается вероятность появление серьезных стоматологических заболеваний.

Ранее сон при включенном свете связали с набором веса.