Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стоматолог объяснил, как ожирение связано с риском потери зубов

Стоматолог Зарипов: ожирение повышает риск потери зубов
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Наличие лишнего веса повышает риск потери зубов, так как зачастую ожирение сопровождается хроническими воспалительными процессами. Такие изменения негативно отражаются на здоровье полости рта, из-за чего увеличивается вероятность появление серьезных стоматологических заболеваний. Об этом газете «Известия» рассказал главный врач стоматологической клиники «Изи Стом» сети клиник «Команда Мечты» Джовид Зарипов.

Специалист объяснил, что у людей с ожирением жировая ткань вырабатывает вещества, которые усиливают воспаление. В итоге риск развития пародонтита, являющегося одной из главным причин потери зубов, увеличивается почти в два раза. Согласно результатам исследований, избыточная масса тела повышает вероятность потери зубов примерно в полтора раза, а в совокупности с курением риск возрастает почти втрое.

По словам стоматолога, на хроническое воспаление может указывать кровоточивость десен, а разрушенные зубы без необходимого лечения становятся постоянным источником инфекции.

«Потеря зубов влияет не только на полость рта, но и на весь организм. Нарушение жевательной функции ухудшает качество питания, увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а у пожилых людей может ускорять потерю мышечной массы, развитие общей слабости и даже когнитивных нарушений», — предупредил он.

Кроме того, потеря зубов может отразиться и на внешнем виде человека, снизив высоту прикуса. Такие изменения приводят к уменьшению нижней трети лица, из-за которой губы и щеки теряют опору, а кожа становится менее упругой.

Стоматолог, руководитель бренда Revyline Максим Обушенков до этого предупреждал, что даже при регулярной гигиене можно допускать ошибки, которые со временем вызывают кариес, воспаление десен и повреждение эмали. По его словам, внимание следует уделять не только зубам, но и состоянию зубной щетки. После каждого использования ее необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять сохнуть без защитного колпачка.

Ранее были названы неочевидные причины изменения цвета эмали зубов.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!