Стоматолог объяснил, как ожирение связано с риском потери зубов

Наличие лишнего веса повышает риск потери зубов, так как зачастую ожирение сопровождается хроническими воспалительными процессами. Такие изменения негативно отражаются на здоровье полости рта, из-за чего увеличивается вероятность появление серьезных стоматологических заболеваний. Об этом газете «Известия» рассказал главный врач стоматологической клиники «Изи Стом» сети клиник «Команда Мечты» Джовид Зарипов.

Специалист объяснил, что у людей с ожирением жировая ткань вырабатывает вещества, которые усиливают воспаление. В итоге риск развития пародонтита, являющегося одной из главным причин потери зубов, увеличивается почти в два раза. Согласно результатам исследований, избыточная масса тела повышает вероятность потери зубов примерно в полтора раза, а в совокупности с курением риск возрастает почти втрое.

По словам стоматолога, на хроническое воспаление может указывать кровоточивость десен, а разрушенные зубы без необходимого лечения становятся постоянным источником инфекции.

«Потеря зубов влияет не только на полость рта, но и на весь организм. Нарушение жевательной функции ухудшает качество питания, увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а у пожилых людей может ускорять потерю мышечной массы, развитие общей слабости и даже когнитивных нарушений», — предупредил он.

Кроме того, потеря зубов может отразиться и на внешнем виде человека, снизив высоту прикуса. Такие изменения приводят к уменьшению нижней трети лица, из-за которой губы и щеки теряют опору, а кожа становится менее упругой.

Стоматолог, руководитель бренда Revyline Максим Обушенков до этого предупреждал, что даже при регулярной гигиене можно допускать ошибки, которые со временем вызывают кариес, воспаление десен и повреждение эмали. По его словам, внимание следует уделять не только зубам, но и состоянию зубной щетки. После каждого использования ее необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять сохнуть без защитного колпачка.

