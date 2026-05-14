Россиянам объяснили, как действовать при взломе «Госуслуг»

При краже аккаунта на портале «Госуслуги» не нужно волноваться и пытаться договориться с мошенниками, заявил kp.ru эксперт проекта НИФИ (Научно-исследовательского финансового института) Минфина «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

Он объяснил, что переиграть злоумышленника не получится, поэтому нет смысла сообщать новые коды из СМС, чтобы «отменить операцию». Если получится войти в личный кабинет, нужно немедленно изменить пароль, предварительно убедившись, что к аккаунту все еще привязан ваш номер.

По словам Моделя, вернуть доступ в личный кабинет можно при личном посещении МФЦ, а также отделения банка-партнера с паспортом и СНИЛС или во время звонка на круглосуточную горячую линию. Кроме того, на случай разбирательств с банками, налоговой или полицией нужно обзавестись доказательствами взлома. Время, дату и детали можно тоже зафиксировать по телефону или через форму обратной связи на сайте портала.

При проверке профиля после восстановления доступа нужно изучить историю входов, закончить сеансы на всех неизвестных устройствах, перепроверить информацию в профиле, отозвать «Согласия», если вы их не давали, и активировать двухфакторную аутентификацию. На сайте egrul.nalog.ru следует по номеру ИНН убедиться, что вы не стали бизнесменом или заемщиком поневоле.

«Идти в ближайшее отделение МВД с заявлением не просто желательно, а необходимо. Подготовьте все, что собрали: скриншоты переписки, номера телефонов», — заключил эксперт.

