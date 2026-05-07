Надежность самозапрета на кредиты оказалась не 100-процентной

Депутат Немкин: самозапрет на кредиты не дает абсолютную броню от мошенников
Установка самозапрета на кредиты не означает, что можно пренебрегать базовыми правилами цифровой гигиены. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.

Депутат пояснил, что информация о самозапрете поступает в бюро кредитных историй. Банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать эти сведения при рассмотрении заявки на кредит. По словам Немкина, фактически это создает дополнительную защиту, поскольку мошенники даже при наличии персональных данных человека не могут оформить кредит по стандартной схеме.

При этом Немкин призвал не рассматривать самозапрет как «абсолютную броню» от мошенников. Эффективность этого инструмента напрямую зависит от того, насколько корректно финансовая организация соблюдает процедуру проверки. Самозапрет также не отменяет необходимость соблюдать базовые правила, в частности, нельзя передавать коды из сообщений, которые могут открыть доступ к «Госуслугам», данные банковских карт, устанавливать по просьбе незнакомцев сторонние приложения.

В конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что самозапрет на кредиты установили 21 млн россиян с момента появления услуги в марте прошлого года. По ее словам это очень востребованный сервис.

Ранее 20% россиян признались, что самозапрет на кредиты является страховкой от себя самого.

 
