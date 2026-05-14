Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников

Yves Herman/Reuters

Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны. Об этом вице-спикер Национального совета (парламента) республики Тибор Гашпар рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе следует осуждать.

Гашпар добавил, что люди, которые похоронены в этих местах, не виноваты в том, что у кого-то есть идеологический взгляд на ситуацию и на российско-украинский конфликт.

Вице-спикер подчеркнул, что в Словакии считают осквернение памятников настолько серьезной вещью, что внесли это в Уголовный кодекс.

В апреле стало известно об осквернении советского памятника в Австрии. Тогда же посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить вандалов и наказать их. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Вене.

2 мая оскверненный неизвестными вандалами советский мемориал на кладбище Герстхоф в Вене был очищен и приведен в порядок.

Ранее в Удмуртии неизвестные осквернили мемориал участникам боев в Афганистане.

 
