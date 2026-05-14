Эксперт объяснил россиянам, как не купить поддельный мед

Союз пчеловодов РФ: поддельный мед почти невозможно отличить от натурального
Обычный покупатель вряд ли сможет отличить поддельный мед от натурального, заявил ТАСС глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Эксперт объяснил, что этот продукт научились очень хорошо подделывать, поэтому даже в лаборатории можно не сразу определить фальсификат.

По словам Михеева, мед обычно подделывает переработчики, а не пчеловоды.

«Рекомендую покупать мед у проверенных пчеловодов, которых вы знаете и с которыми общаетесь. Тогда проблем с фальсификатом не будет», — заключил специалист.

В апреле стало известно, что в России хотят ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение и увеличить штрафы в 10 раз. Граждане РФ все чаще сталкиваются с ситуациями, когда заявленные на упаковке или в документации характеристики продукции не соответствуют ее реальному составу. Как сообщало Роскачество, в прошлом году в стране чаще всего подделывали мед, сыр, используемый в приготовлении пиццы, оливковое масло и БАДы.

Ранее в России потеряли фуру с узбекскими пчелами.

 
