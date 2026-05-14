Международные права есть только у 13% российских туристов

Россияне чаще всего оформляют международные права для Европы и Азии
Только у 13% российских туристов есть международные права. Еще 34% планируют сделать это в будущем, в основном как раз перед зарубежными поездками. Однако больше половины (53%) не видят в этом необходимости. Это показал опрос сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на это, спрос на удостоверения международного образца растет: за 2025 год их было выдано 216,3 тысячи штук, что на 12,5% больше, чем годом ранее.

Самым популярным направлением для использования международных прав стала Европа (22%). На втором месте — страны Азии (20%), такие как Китай, Япония, Корея и Таиланд. Восточные направления (Турция, Египет, ОАЭ) оказались почти в два раза менее востребованными (11%). Еще меньше респондентов планируют брать машину в Африке (5%), в США, Канаде и Мексике (4%). И только 2% опрошенных рассматривают для самостоятельных поездок Австралию и Новую Зеландию.

При этом 37% участников опроса просто отметили, что хотели бы оформить права для путешествий в целом, не уточняя конкретную страну.

«Международные водительские права нужны не везде, больше 80 стран принимают российские удостоверения. Но если вы планируете арендовать автомобиль не у крупного проката, а локально, или попадете в ДТП, отсутствие международного удостоверения может создать бюрократические сложности. Поэтому, готовясь к поездке, стоит не лениться и проверять правила конкретной страны, а если сомневаетесь, лучше сразу оформить МВУ на всякий случай», — поделились в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет.

