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Крупный бизнес начал активно использовать искусственный интеллект

Искусственным интеллектом пользуются уже свыше 90% российских компаний

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Shutterstock

С начала 2024 года встроенным AI-ассистентом для бизнеса в облачной версии продукта пользуются уже более 90% компаний. Это показал опрос Битрикс24, онлайн-сервиса для бизнеса и совместной работы, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Результаты исследования показывают, что более 80% из протестировавших возможности ассистента (CoPilot) пользователей обращаются к нему регулярно. Наиболее популярными функциями стали расшифровка звонков в CRM и автоматическое заполнение карточки в разделе «Сделки» на основе расшифрованного разговора.

На втором месте по распространенности отмечают возможности ИИ по работе с текстами: выделение ключевых сообщений, перевод текста с учетом контекста, автоматическая постановка и декомпозиция задач для сотрудников.

«Сегодня умение работать с AI-ассистентом превращается в хрестоматийное «использование ПК» двадцатилетней давности, в некий гигиенический бизнес-минимум, который отражает только то, что люди ценят собственное время и не готовы тратить его на рутину. Именно поэтому отмечается такой резкий скачок в сегменте крупного бизнеса — там, где особенно много коммуникаций и большой поток задач. Теперь использование возможностей ИИ — это не про моду, а про простейшую цифровизацию рутинных задач. В ближайшее время ожидаем такого же резкого роста использования CoPilot в остальных клиентских сегментах», — прокомментировал директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян.

Ранее россияне рассказали, что больше всего ценят в искусственном интеллекте.

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