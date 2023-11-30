Врач объяснил, как бесконтрольный прием антибиотиков создает болезни, которые нечем лечить

Бесконтрольный прием антибиотиков создает бактерии, которые невозможно победить известными лекарствами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

По словам врача, наличие у бактерии устойчивости к определенному виду антимикробных препаратов называется антибиотикорезистентностью.

«Она бывает врожденная и приобретенная. Врожденная антимикробная резистентность достаточно понятная вещь — ряд бактерий изначально не чувствительны к определенным антибиотикам. Больший интерес представляет приобретенная резистентность: бактерия, на которую антибиотик раньше воздействовал, становится к нему устойчива. Суть в том, что бактерии тоже «хотят жить», а антибиотики их уничтожают. Тогда бактерии используют различные «уловки», чтобы приобрести резистентность к данному препарату и выжить. Например, делают непроницаемой свою клеточную стенку и антибиотик не может в нее проникнуть. Или ускоряют свой метаболизм, чтобы даже проникший в клетку антибиотик быстро из нее вывелся и не успел подействовать», — объяснил он.

У разных бактерий устойчивость к антибиотикам формируется по-разному. Некоторые из них никогда ее не формируют, либо формируют, но очень медленно. Другие — наоборот, формируют устойчивость к антибиотикам быстро.

«Есть ряд бактерий, которые называют «госпитальной флорой». К ним относятся виды синегнойной палочки, ацинетобактер, фекальный стрептококк и др. Они, к сожалению, являются настоящим бичом для отделений интенсивной терапии или реанимации, т.е. тех мест стационара, где активно используется массированная антибиотикотерапия. Если эти микроорганизмы попадают в неблагоприятную для себя среду, они очень быстро формируют антибиотикорезистентность и становятся полирезистентными микробами. Если эти микробы попадают в организм человека, находящегося в тяжелом состоянии в отделении реанимации или интенсивной терапии — это становится настоящей проблемой. Госпитальная флора — это всегда бич любого современного стационара и огромная проблема для науки», — подчеркнул инфекционист.

Две частые ошибки, приводящие к антибиотикорезистентности — маленькие дозы препарата и слишком короткий курс его приема.

«При малых дозировках в организме не возникает бактерицидная концентрация, которая уничтожает все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Поскольку эти бактерии выжили, они начинают активно размножаться: у них есть эволюционное преимущество перед другими видами этой же бактерии и, размножаясь, они распространяются дальше в популяции. Показательная история с гонореей. Изначально этот микроб был чувствителен ко всем антибиотикам и прекрасно поддавался лечению. Но это та инфекция, с которой, по разным причинам, не всегда обращаются к врачам, а чаще занимаются самолечением. Это и привело к тому, что бактерия гонореи стала устойчива к целому ряду антибиотиков. Сейчас это одна из «супербактерий», которая в дальнейшем может быть серьезной угрозой для людей, которые ей заразятся. Антибиотики следует принимать строго по назначению врача. Важно исключить разовые приемы препарата. Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата. Оптимальный вариант — перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок», — резюмировал Поздняков.

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