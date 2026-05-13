Во Франции начали расследование против экс-главы Frontex

Суд Парижа начал расследование дела Леджери о преступлениях против человечности
Суд Парижа начал расследование против обвиненного в соучастии в преступлениях против человечности евродепутата от французской правой партии «Национальное объединение» Фабриса Леджери, ранее возглавлявшего пограничное агентство ЕС Frontex. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Леджери, возглавлявший Frontex с 2015 по 2022 годы, в период своего руководства организацией обвинялся правозащитниками в попустительстве незаконной высылке мигрантов. По словам адвоката LDH Эммауэля Дауда, Леджери руководил «охотой на мигрантов».

В свою очередь, защита Леджери заявила, что расследование было начато в рамках юридического процесса по распоряжению следственной палаты.

До этого ррокуратура Парижа начала расследование уголовного дела в отношении Илона Маска и соцсети X. Это произошло после того, как руководство компании не явилось на добровольные слушания по вопросу о нарушении законодательства платформами Маска. Теперь в прокуратуре грозят принудительно вызвать миллиардера в суд, а если он не придет — выдать ордер на задержание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск высказался об обысках во французских офисах X.

 
