Во Франции начали расследование против экс-главы Frontex

Суд Парижа начал расследование против обвиненного в соучастии в преступлениях против человечности евродепутата от французской правой партии «Национальное объединение» Фабриса Леджери, ранее возглавлявшего пограничное агентство ЕС Frontex. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Леджери, возглавлявший Frontex с 2015 по 2022 годы, в период своего руководства организацией обвинялся правозащитниками в попустительстве незаконной высылке мигрантов. По словам адвоката LDH Эммауэля Дауда, Леджери руководил «охотой на мигрантов».

В свою очередь, защита Леджери заявила, что расследование было начато в рамках юридического процесса по распоряжению следственной палаты.

