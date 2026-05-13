В Белгородской области восстановили движение поездов после схода электрички

ЮВЖД: восстановлено движение на участке схода электрички в Белгородской области

Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Разъезд 134 км — Томаровка в Белгородской области. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).

По ее данным, восстановительные работы завершены в 21:15. На текущий момент все поезда курсируют в штатном режиме.

13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе с рельсов сошел электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка». По предварительной информации, причиной случившегося стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Глава Белгородской области отметил, что пути могли быть повреждены в результате детонации взрывного устройства.

В момент аварии в поезде было 15 человек. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины.

Сход электрички в Белгородской области мог быть результатом теракта, заявил изданию «Абзац» криминалист Михаил Игнатов. По его версии, речь идет о целенаправленном подрыве железнодорожного полотна специально подготовленным исполнителем, либо завербованным диверсантом.

Ранее поезд Челябинск — Москва сошел с рельсов в Ульяновской области.